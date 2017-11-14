Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında yarbay rütbesiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın emir subayı olarak görev yapan sanık Levent Türkkan, önceki ifadelerini reddetti. Yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyeceğini savunan Türkkan, “Her şey hayal âleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum” dedi.

Sanık Türkkan, bilinci yerinde olmayan birine her şeyin söylettirilebileceğini, imzalattırılabileceğini söyledi.

Önceki ifadelerine kendisinin de inanamadığını ileri süren Türkkan, mahkeme huzurunda ifade vereceği bugünü sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanının yaveri olduğu için olayın üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia eden Türkkan, darbeci ve FETÖ’cü olmadığını savundu.

Türkkan, Akar’ı derdest etmediğini, aksi hâlde kendisinin de bu ekiple Akıncı Üssü’ne gitmesi gerektiğini öne sürdü.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Türkkan’ın dövülmediğini, işkenceye uğramadığını, üzerindeki yaraların gözaltı sırasında oluştuğunu belirterek başladığı ve itiraflarda bulunduğu, kayıt altına da alınan avukat huzurundaki sulh ceza hakimliği ifadesini okudu.





Türkkan, 40 sayfalık ifadesinde “Fetullah Gülen mehdiydi, çocuklarımın ismini o koydu’ demişti. İfadesinde askerî liseye giriş imtihanında soruları FETÖ tarafından kendisine verildiğini itiraf eden Türkkan şunları kaydetmişti:

l Abiler Hulûsi Akar’ı seviyordu. Akar’ın darbeyi kabul edeceğini zannediyorlardı. Darbeyi onun yöneteceğini düşünüyorlardı.

l Dershane krizi yaşandıktan sonra “HDP bile bunlardan iyidir” dediler. Biz burada CHP’ye oy verdik.

l Darbenin planlayıcıları 94 mezunu subaylar. Hepsi kurmaydır. İşin başında Akın Öztürk Paşa olduğunu sanmıyorum, o sadece orada bir kukla

l Akar’a Fetullah Gülen’le görüşme teklif eden asker Tuğgeneral Partigöç’tü.

l Paralelcilerin çocuklarının iki ismi vardır. İsmin biri Pensilvanya’dan gelir, diğerini kendiniz koyarsınız. 42 yıllık hayatım yalanmış. İnsanlığımdan utanıyorum. Hayatımı bina ettiğim her şey yalanmış.