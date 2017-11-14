Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahalli idareler, atama yapmak istedikleri kadro unvanı ve sayıları için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alacak. İdare bünyesinde (5) kişilik sınav komisyonu oluşturulacak. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu komisyon tarafından yürütülecek.

