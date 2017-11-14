Mahalli idareler, atama yapmak istedikleri kadro unvanı ve sayıları için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alacak. İdare bünyesinde (5) kişilik sınav komisyonu oluşturulacak. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu komisyon tarafından yürütülecek.
Mahalli İdarelere Memur Personel Alımı'nda yeni düzenleme
14.11.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara memur personel alımında yeni düzenleme yapıldı. Ayrıca belediyelere zabıta memuru ve itfaiye eri alımında da yeni düzenleme yapıldı.
Mahalli idareler, atama yapmak istedikleri kadro unvanı ve sayıları için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alacak. İdare bünyesinde (5) kişilik sınav komisyonu oluşturulacak. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu komisyon tarafından yürütülecek.
Etiketler : Mahalli İdarelere Memur Personel Alımı,memur,
519386 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519386.aspx
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