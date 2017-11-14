Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat merkezli, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Batman, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Konya, Nevşehir, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Yalova, Van ve Zonguldak ilerinde muvazzaf 1 teğmen, 28 astsubay, 2 uzman çavuş ve ihraç 3 astsubay olmak üzere toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Terör örgütü askeri mahrem yapılanmasına yönelik ise soruşturma kapsamında ise şu ana kadar 236 şüpheli hakkında işlem yapıldığı açıklandı.