TBMM Başkanlığı için tekrar adaylık başvurusunda bulunan İsmail Kahraman destek istemek için ziyaretlere başladı. Kahraman, bu kapsamda MHP Genel BAşkanı Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Kahraman, MHP Lideri Bahçeli, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal ve Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta tarafından kapıda karşılandı.
TBMM Başkanı Kahraman, destek ziyaretine çıktı
14.11.2017 - 12:02 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Etiketler : Türkiye Büyük Millet Meclisi,TBMM Başkanı,İsmail Kahraman,MHP,Devlet Bahçeli,
519425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519425.aspx
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