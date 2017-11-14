Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, dünyanın en popüler şehirleri araştırmasını inceledi. Ajans Press’in Euromonitor’den edindiği bilgilere göre turistler için en popüler 100 kent listesinde İstanbul 15'inci sırada yer aldı. Listeye Türkiye’den giren diğer şehirler ise 29'uncu sıraya yerleşen Antalya, 68'nci sırada yer alan Edirne ve 85'inci sırada yer alan Artvin oldu. Dünyanın en popüler şehirleri listesinde ise ilk üç sırada Hong Kong, Bangkok ve Londra yer alırken bu şehirleri sırasıyla Singapur, Makao, Dubai, Paris, New York, Shenzhen ve Kuala Lumpur izledi.

2025 yılında İstanbul’a 11 milyondan fazla turist bekleniyor

Euromonitor’den elde edilen bilgilere göre İstanbul’u geçen yıl 9,1 milyon kişinin ziyaret ettiği belirlenirken 2025 yılında bu rakamın 11,6 milyon olması bekleniyor.2016 yılında en popüler olarak belirlenen 100 şehre toplamda 558 milyon uluslararası ziyaret gerçekleşti. Gerçekleşen ziyaretlerde ise dünya çapında 1,2 milyar yolculuk yapıldığı belirlendi.



Medyaya yansıyan turizm başlıklarını inceleyen PRNet, Avrupa’da, özellikle Brüksel, Paris, Nice ve İstanbul’da yaşanan terör saldırılarının Türk ve dünya basının geniş yankı uyandırdığını ve bu durumun turizm performanslarını negatif yönde etkilediği bilgisine ulaştı. Yılbaşından beri turizm konusuyla ilgili 233 bin 989 haber yansıması tespit edilirken, bacasız sanayi medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı.