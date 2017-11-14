Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek, İstanbul'da havalar soğuyacak mı, İstanbul kar yağışı tarihi belli mi?" gibi soruların cevabını arayanlar bu habere dikkat. Evet İstanbul'a kar geliyor, hatta meteoroloji tarih bile verdi, işte o haberin detayları... İstanbullular bahardan kalma günleri yaşamaya devam ediyor. Kasım ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul’da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu… Son yapılan değerlendirmelerde 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığının kuvvetli bir şekilde düşmesi ve İstanbul'da kar yağışının görülmesi bekleniyor



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük ihtimal de olsa kar yağışına yol açma olasılığı bulunuyor. Uzmanlar ise şimdiden yorum yapmanın bilimsellikten uzak olacağı görüşünde. Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, 'havaninnotlari' internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme: “Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu. Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için ‘kar yağacak’ demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç.”