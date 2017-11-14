Kocaoğlu, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği basın  toplantısında, yerli otomobil üretimi için İzmir'in avantajlarını ve  dezavantajlarını sektör temsilcileriyle bir araya gelerek konuştuklarını  belirtti.

Yerli otomobilin İzmir'de üretilmesi için çalışacaklarını dile getiren  Kocaoğlu, "Yerli otomobilin İzmir'de üretilmesi için yol haritasını belirlemek  üzere bir toplantı yaptık. Toplantı sonucu lobi faaliyetlerini yürütmek üzere 8  kişilik bir komite kurulmasına karar verildi." diye konuştu.

Komite başkanının Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı  Ender Yorgancılar olduğunu ifade eden Kocaoğlu, komitenin ilerleyen günlerde  İzmir milletvekilleriyle bir araya gelip, destek isteyeceğini söyledi.

Yorgancılar ise İzmir'in yerli otomobil üretimi için çok avantajlı  olduğunu vurgulayarak, "Gerek liman gerek insan kaynağı gerekse geçmişteki büyük  otomobil üreticilerinin yatırımları gibi avantajlarımız var. Ayrıca kentteki  otomotiv yan sanayi şirketlerinin başarısı İzmir'in avantajları arasında." dedi.

Yorgancılar, yaptıkları toplantı sonucunda yerli otomobil yatırımı  için Aliağa, Bergama ve Kınık bölgelerinin ön plana çıktığını kaydetti.