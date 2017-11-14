Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçisleri Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu açıklandı.