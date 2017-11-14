İçisleri Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu açıklandı.
Kırmızı listede aranan bir terörist öldürüldü
14.11.2017 - 18:12 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'taki operasyonlarda kırmızı listede aranan bir teröristin de bulunduğu 31 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Etiketler : içişleri bakanlığı,şırnak,pkk,
519505 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519505.aspx
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