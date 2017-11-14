Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “2 Kasım 2017 tarihinde ilimiz Bestler-Dereler Bölgesinde Şırnak, Siirt ve Van güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay operasyonu kapsamında; 14 Kasım 2017 günü, 1 bölücü terör örgütü mensubu Uğur Tepe bölgesinde top atışları sonucu, (2) bölücü terör örgütü mensubu da Mehmet Yusuf Dağı kuzeyindeki sığınak içerisinde hava hücum harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş olup, devam eden operasyonda bugüne kadar toplam 34 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca yine bugün ilimiz Cudi Dağı Anılmış bölgesinde İHA ile 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş ve saat 14.55’te bölgeye hava destekli operasyon icra edilerek 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.