Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ak Parti'nin kabul edilen önergesiyle maden işçilerinin eylemine neden olan tasarının Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşetmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletme, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir" şeklindeki hükmüne "Ancak TTK'nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez" ifadesi eklendi.