Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurumdan belge alma zorunluluğu, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, 21 Temmuz 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı.Yurt dışına çıkan memurlara, çalıştıkları kurumdan izin belgesi getirme zorunluluğu getirilmişti.Devlet memurları, aldıkları izin belgelerini havalimanlarında ve sınır kapılarında gösterdikten sonra yurt dışına çıkabiliyordu. Son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında konu, gündeme gelmiş ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, bu zorunluluğun 15 Kasım itibarıyla kaldırılacağını duyurmuştu.

GENELGE GÖNDERİLDİ



Bugün yürürlüğe giren değişiklikle ilgili genelge, havalimanlarına ve sınır kapılarına gönderildi. Sabah saatlerinden itibaren yurt dışı işlemleri için havalimanı ve sınır kapılarına gelen kamu görevlilerinden izin belgesi göstermesi istenmedi.Genelge, yurt dışına çıkış yasağı olan ve pasaportunda tahdit bulunan memurları kapsamıyor.