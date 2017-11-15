Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, altı ay önce gelen bir istihbarat sonucu ilçe genelinde uyuşturucu satışı yapan ve aracılık yaptığı iddia edilen kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. 6 ay süren detaylı takibin ardından Dikili İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. 1 polis helikopteri, 2 drone ve 2 narkotik dedektör köpeğin de destek verdiği operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Muska diye uyuşturucu saklamışlar

Narkotik köpekler eşliğinde arama yapan Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri köpeklerin tepki vermesi üzerine yatalak hastaların altlarında, muska şeklinde yapılmış boyunlukların içerisinde ve evlerin çeşitli noktalarında gizlenmiş bol miktarda uyuşturucu ve esrar maddesi buldu. Ayrıca evlerde yapılan aramada kurusıkıdan bozma 2 adet tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.