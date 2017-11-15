Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker yaralandı. Helikopter ile bölgeden alınarak Ağrı Devlet Hastanesine getirilip tedaviye alınan asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonunun sürdüğü belirtildi.