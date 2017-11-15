Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker yaralandı. Helikopter ile bölgeden alınarak Ağrı Devlet Hastanesine getirilip tedaviye alınan asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonunun sürdüğü belirtildi.
Ağrı'da çatışma çıktı, 1 şehit var
15.11.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu.
Etiketler : ağrı,son dakika,çatışma,operasyon,haberler,
519696 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519696.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER