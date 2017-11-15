Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında muvazzaf bir teğmen, 28 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 3 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Batman, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Konya, Nevşehir, Manisa, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Van ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarla 18 zanlı gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.