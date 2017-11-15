Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün subaylık sınavına giren üyelerini nasıl yönlendirdiğine dair bilgiler paylaşıldı.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan sözleşmeli subay C.K'nın örgüt hakkında aktardığı bilgilere yer verildi.

İddianameye göre, çıkarıldığı mahkemede itirafçı olarak örgüt hakkında bilgi verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.K, 2006 yılında FETÖ'nün evlerine gitmeye başladığını belirtti.Üniversite son sınıftayken 2011 yılında örgütte "Mustafa" isimli kişiye sözleşmeli subaylık sınavına gireceğini söylediğini aktaran C,K, "Daha sonra Mustafa isimli şahıs, Mahmut kod adlı kişi ile tanıştırdı. Mahmut, askeri okullar sınavlarına girecek öğrencilere yardımcı oluyormuş. Mahmut ve Mustafa ile cemaat evlerinde üç veya dört kez görüştüm. Mahmut, cemaat abisinin bana 'Çetin' kod adını verdiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Bana sınavda 5 yanlış yapacağım söylendi"



Gerekli güveni sağladıktan sonra Mahmut ile Kahramanmaraş'taki eve gittiklerini belirten C.K, şunları kaydetti:

"Oradaki eve gittiğimizde bir şahıs vardı. Mahmut beni onunla yalnız bıraktı. Şahıs bana, 'Birazdan burada gördüklerini kimseye söylemeyeceksin diye Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak yemin ettirdi. Daha sonra bilgisayarından subaylık sınavında çıkacak soruları gösterdi. Bir saat süre vererek soru ve cevapları ezberlememi istedi. Ben de denileni yaptım. Bana sınavda 5 yanlış yapacağımı söyledi. Birkaç gün sonra girdiğim sınavda bana gösterilen soruların hepsi çıktı. Söylendiği gibi 5 soruyu yanlış yaptım. 90 puan alarak sınavda altıncı oldum. Kahramanmaraş'a döndükten sonra Mahmut, o kişiye söyledi. O da bana 'Hayırlı olsun, görüşürüz' dedi. Sınavı dördüncü asil kişi olarak kazandım."

"Bizlere itaat etmezsen o üniformayı giyemezsin"



Ankara'da sağlık raporu aldıktan sonra Kahramanmaraş'a dönüp Mahmut ile görüştüğünü ifade eden C.K, şöyle devam etti:

"Mahmut bana, '(Subaylığı kazandım) diye düşünme. Bizlere itaat etmezsen o üniformayı giyemezsin. Cemaat ile irtibatın devam etsin. İrtibatını koparman halinde zillet tokadı yersin.' dedi. Mahmut ile evlerde görüşmeye devam ettim. Kahramanmaraş'tan ayrılmadan önce Mahmut ile bir kez daha görüştüm. Bu görüşmede bir kişi daha vardı. Bana Ankara'da benimle ilgilenecek kişiyi ve nerede buluşacağımı söylediler. Ankara'ya gittiğimde şahıs ile dedikleri yerde buluştum. Beni bir eve götürdü. Burada devre arkadaşlarım ile kaldım."