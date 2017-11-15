Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi Ankara Haber Müdürü Çetiner Çetin'in 31 Mayıs 2017 tarihli haberinde, ABD ile DEAŞ'ın Rakka'yı terör örgütü PYD'ye devretmek için masaya oturduğunu ortaya çıkarmıştı. Haberde,''Mayıs ayında ABD Savunma Bakanı James Mattis, bir televizyon kanalında, DAEŞ ile savaşın “hızlandığını” ve “imha taktikleri”nin uygulanmaya başladığını açıklamıştı. Ancak sahadan gelen bilgiler Bakan Mattis’in söylediklerinden farklı olduğunu gösteriyordu. ABD, daha önce 7 defa ertelenen Rakka operasyonu için casuslarını görevlendirdi. Rakka’yı kurtarmak için terör örgütü PKK/PYD ile yola devam kararı alan ABD’nin görevlendirdiği 5 CIA ajanı, bir başka terör örgütü YPG’lilerle bir araya gelerek DEAŞ militanlarıyla Rakka’nın boşaltılması için görüşmeye başladı.'' ifadeleri yer almıştı.

İşte 31 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye gazetesinde yayımlanan ''ABD ile DEAŞ Rakka için masaya oturdu'' başlıklı o haber:

ABD ile DEAŞ Rakka için masaya oturdu



5 CIA ajanı ve YPG’li militanlar, Rakka’nın boşaltılması için terör örgütü DEAŞ ile pazarlık yaptı. 10 gün süren görüşmelerde taraflar anlaşmaya vardı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, mayıs ayında bir televizyon kanalında, dünyanın en kanlı örgütü DAEŞ ile savaşın “hızlandığını” ve “imha taktikleri”nin uygulanmaya başladığını açıklamıştı. Ancak sahadan gelen bilgiler Bakan Mattis’in söylediklerinden farklı olduğunu gösteriyor. ABD, daha önce 7 defa ertelenen Rakka operasyonu için Merkezi Haberalma Teşkilatı ajanlarını görevlendirdi. Rakka’yı kurtarmak için terör örgütü PKK/PYD ile yola devam kararı alan ABD’nin görevlendirdiği 5 CIA ajanı, bir başka terör örgütü YPG’lilerle bir araya gelerek DEAŞ militanlarıyla Rakka’nın boşaltılması için görüşmeye başladı.



ABD-YPG KORİDORU AÇTI

Gazetemizin sahadaki yerel askerî ve istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) içindeki YPG’lilerle DEAŞ arasında yapılan 10 gün süren görüşmelerde taraflar anlaşmaya vardı. DEAŞ militanlarının silah bırakmaları hâlinde Rakka’nın güneyine doğru bir koridor açılmasına izin verildi. Örgüt militanlarının iki bölgeye nakillerinin sağlanacağı garantisi üzerine DEAŞ, Rakka’yı boşaltmaya başladı. Ancak DEAŞ militanlarının Rakka’dan Palmira’ya gitmek için ABD ve YPG ile anlaştığını öğrenen Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı kaynakları “Suriye’deki Rus askerleri bunun önüne geçmek için tedbir aldı” dedi. Bunun ardından Rakka’dan yola çıkan 120’den fazla DEAŞ militanının bulunduğu konvoyu Rus savaş uçakları bombaladı. Saldırıda DEAŞ militanlarının hepsi öldü.





MANŞETTEN VERMİŞTİK

DEAŞ’ın Rakka’yı terk edeceği haberini 15 Mayıs’ta gazetemizde “DEAŞ’ın son kullanma tarihi bitti” başlığıyla manşetten vermiştik.

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Söz konusu haberimizin ardından geçen günlerde ortaya çıkan ve DEAŞ'ın Rakka'yı terör örgütü PYD'ye devrettiği görüntüler, ABD tarafından yalanlamadı. DEAŞ'lı teröristlerin ABD koruması altında şehri terk ettiği haberi dünya gündemine oturdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından servis edilen görüntülerin arından ABD Savunba Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon, gizli anlaşmanın parçası olmadıklarını ancak buna saygı duyduklarını bildirerek, ABD'nin Rakka ile ilgili kirli ittifakın ortağı olduklarını reddetmedi.

İşte o görüntüler:

Kamyon şoförleri yaşananları BBC muhabirine itiraf etti.