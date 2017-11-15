Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere eşi İlyas Kaya ile Van'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Edremit ilçesindeki kahvaltı salonunda bir araya geldi.Daha sonra Edremit Belediyesinin Şabaniye Mahallesi'nde düzenlediği toplu açılış törenine katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, tüm çocukların iyi eğitim almasını, bölgede özellikle kız çocukların çok güçlü eğitim iyi alarak hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını istediğini belirtti."Ablanız olarak hep çok çalıştım hayatımda. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesini okudum. Üstüne bir de Tıp Fakültesini bitirdim. Gözlerinizdeki ışıltıyla her biriniz birer doktor, mühendis, öğretmen olabileceksiniz." diyen Kaya, aile, kültür ve sosyal yardım gibi maddi ve manevi değeri yüksek konularda önemli hizmetlere vesile olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

"Aile değerlerini kaybeden toplum yok olmaya mahkumdur"



Hükümet olarak açılışını gerçekleştirdikleri sosyal hizmet kuruluşlarıyla maddi kalkınmanın yanı sıra manevi kalkınmaya da büyük önem verdiklerini anlatan Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu tür faaliyetlerle aile yapılarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sahip olduğumuz inanç ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için bu kuruluşlarımızın önemli faaliyet göstereceğine inanıyorum. Aile, geçmişten geleceğe inşa ettiğimiz en sağlam köprülerdir. Zaman ne kadar değişirse değişsin, teknolojide ne kadar yenilik yaşanırsa yaşansın, kendi değerlerimizle, kendi kimliğimizle var olmaya devam edeceğiz. Kültürel kimliğini, aile değerlerini, yardımlaşma duygusunu kaybeden her toplum yok olmaya mahkumdur. O nedenle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz her kuruluş milletimizin geleceğinin de güvencesidir."

"Proje ve hizmetlerimizden 120 bin kadınımız yararlandı"



Bakan Kaya, geleceği inşa ederken aile kurumunun önemini, sosyal dayanışmanın toplum için ne denli hayati bir öneme sahip olduğunu gelecek nesillere anlatmaları, öğretmeleri gerektiğini vurguladı.Kaya, kadın ve kızların aile içindeki konumlarını güçlendirmek amacıyla Aile Destek Merkezleri'nde mesleki eğitim programları uyguladıklarını anlattı.Bu projelerin amacının mesleki gelişim değil aynı zamanda kadınların sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması olduğunu ifade eden, "Bu amaçla ADEM ve SODEM projeleri kapsamında toplam 52 milyon 220 bin lira kaynak kullandık. Proje ve hizmetlerimizden ise bugüne kadar 120 bin kadınımız yararlandı." diye konuştu.

"Terörün bölge insanına verdiği zararı gidermeye çalışıyoruz"



Kaya, Aile Destek Merkezleri'nde kuaförlük, biçki dikiş, çini, takı tasarımı, nakış, ahşap boyama, mum işi, dantel, okuma yazma, İngilizce ve bilgisayar kursları verdiklerini anımsatarak, kadınların, kızların buralarda mesleki olarak eğitim almalarını istediklerini bildirdi.

"Bizi bir ve beraber kılan sahip olduğumuz inanç ve değerlerimizdir" diyen Bakan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu topraklarda eşit ve adil hizmet anlayışımızı artırarak devam ettireceğiz. Bizim için sizlere hizmet etmek büyük bir gurur. Bizim esas olan, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahıdır. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan da terörün bugüne kadar bölgenin insanına verdiği zararları yok etmeye, gidermeye gayret ediyoruz. Tüm çocuklarımızın en iyi eğimi almaları için eğitimden kopmamaları için çocuklarımızı ailelerimizi destekliyoruz. Çocuklarımız en iyi şekilde yer almasını istiyoruz."