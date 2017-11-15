Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri merkez ilçeye bağlı Issızca köyü sınırları içerisindeki belirtilen bölgede araştırma yaptı. Gerekli güvenlik önlemi alınarak bölgede yapılan aramada, yol kenarına el yapımı patlayıcı (EYP) yapmak maksadıyla 30 metresi toprağın altında gömülü vaziyette 15 santimi yüzeyin altından gizlenerek ormanlık alan istikametine çekildiği, bitiş noktasında ise yolu görecek şekilde mevzi ve mevziin önüne saklanmış halde 37 metre olmak üzere toplamda 67 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.