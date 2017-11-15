Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, aynı rütbe ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve tuğamiral rütbesiyle MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar, darbecilerin hazırladığı atama listelerinde isimlerinin bilgileri dışında habersiz bir şekilde yer aldığını, rızaları ve onaylarının bulunmadığını ve atandıkları görevlere de gitmediklerini ileri sürerek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda, "suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi" dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi. Darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde sanıklardan Yaygın Devlet Personel Başkanlığına, Çoban Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına ve İnceoğlu da Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına atanmıştı.