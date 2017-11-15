Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü DHKP-C içinde ‘sorumlu’ düzeyde bulunan ve örgütün Silahlı Propaganda Birlikleri (SPB) kanadında eylem yapan G.S.’nin, Maltepe’de silahları ile birlikte yakalandı. Üzerinde 2 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile özel yazılımla korunaklı hale getirilmiş 2 adet dizüstü bilgisayar, şifreli programla korunaklı durumda olan ve içinde eylem talimatı içerdiği öne sürülen 4 adet hafıza kartı ile birlikte ele geçirilen G.S.’nin, arananlar listesinde hangi kategoride yer aldığı ise belirtilmedi.

Aynı örgütte faaliyet gösteren ve uluslararası arama kararı bulunan Erdal Gökoğlu adlı DHKP/C'linin de bu sabah Belçika polisi tarafından başkent Brüksel’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Belçika'da yakalanan DHKP/C'li Erdal Gökoğlu, ilk olarak 26 Eylül 1999 yılındaki Ulucanlar Cezaevi isyanları ile gündeme geldi.