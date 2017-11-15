Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı  timlerince, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale  getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imhası amacıyla operasyon  başlatıldı.

Operasyonda, güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında sıcak  temas sağlandı. Çıkan çatışmada uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan (23) yaralandı.

Helikopterle bölgeden alınarak Ağrı Devlet Hastanesine getirilen  Doğan, buradaki müdahalelere rağmen şehit oldu.

Operasyonda, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca  sabah saatlerinde Eleşkirt ilçesinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı  anımsatıldı.

Açıklamada, "Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir  uzman çavuşumuz şehit olmuştur." denildi.

Teröristlerin kaçış güzergahları ateş altında

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen  operasyonda, teröristlerin kaçış güzergahları ve bulanabilecekleri alanlar F-16  savaş uçakları ve "Atak" helikopterleriyle bombalandı.

Ağrı'nın yanı sıra Erzurum'dan da çok sayıda özel birliğin takviye  olarak gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.

Şehit uzman çavuş Doğan'ın naaşının düzenlenecek tören sonrası  memleketi Mersin'e gönderileceği öğrenildi.