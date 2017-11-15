Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 16 Kasım 2017 tarihinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil ile Ankara’da bir araya geleceği kaydedildi. Görüşmede ikili ilişkilerin, Lübnan’da yaşanan güncel gelişmeler ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.