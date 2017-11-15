Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 16 Kasım 2017 tarihinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil ile Ankara’da bir araya geleceği kaydedildi. Görüşmede ikili ilişkilerin, Lübnan’da yaşanan güncel gelişmeler ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.
Lübnan Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor
15.11.2017 - 21:51 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil ile Ankara’da bir araya gelecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : lübnan,gibran basil,türkiye,
519908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519908.aspx
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