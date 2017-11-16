Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atina'daki selde onlarca kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye, yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Sel felaketi dolayısıyla Yunanistan'da OHAL ilan edilmişti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'daki selin yol açtığı can kaybı ve hasarın üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı. Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.