Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Ankara Haber Müdürümüz Çetiner Çetin imzasıyla 31 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan ‘ABD ile DEAŞ Rakka için masaya oturdu’ başlıklı haberde şu ifadeler kullanılmıştı: “ABD, daha önce 7 defa ertelenen Rakka operasyonu için Merkezi Haberalma Teşkilatı ajanlarını görevlendirdi. 5 CIA ajanı bir başka terör örgütü YPG’lilerle bir araya gelerek DEAŞ militanlarının Rakka’yı boşaltılması için görüşmeye başladı. İki örgüt 10 gün süren görüşmelerde anlaşmaya vardı. DEAŞ militanlarının silah bırakmaları hâlinde Rakka’nın güneyine doğru bir koridor açılmasına izin verildi ve DEAŞ, Rakka’yı boşaltmaya başladı.”