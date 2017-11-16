İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında FETÖ ablalarının bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
16.11.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 08:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,operasyon,istanbul,
519979 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519979.aspx
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