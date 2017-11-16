Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtınadan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kumluca ilçesine geldi.Fakıbaba, Hortum sırasında yaralanan işçilerden Yusuf Karayılan'ı Kumluca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden 25 gün önce geldiğini belirten Karayılan, Fakıbaba'yı görünce gözyaşlarını tutamadı.

Karayılan'ın Şanlıurfalı olduğunu belirtmesi üzerine Fakıbaba, "Hemşehrim rahat ol. Hemşehrim dayanıklıdır, hadi elimi sıkmaya çalış. Biz senin emrindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamlarını getirdim. Dün akşam geç saatte geldim, bana görev verdiler. 'Derhal gideceksin, bütün yaralı kardeşlerimize selamlarımızı ileteceksin.' Çok selamları var. Dik duracaksın. Gözünü seveyim sen üzülme hemşehrim." diyerek yaralıyı teselli etmeye çalıştı.

Bakan Fakıbaba, yaralı işçiyi muayene etti



Karayılan'ın ayağının ağrıdığını ifade etmesi üzerine, yaralıyı muayene eden Fakıbaba, "Merak etme, yanındayız." diye konuştu.Fakıbaba, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve beraberindekilerle şiddetli yağış ve hortumdan zarar gören Mavikent bölgesini ziyaret etti, seraları gezdi.Afet bölgesine havadan da bakma imkanı bulduğunu anlatan Fakıbaba, "Gerçekten müthiş bir şey, ilk defa görüyorum. Bir yol çizmiş ve o yol üzerindeki bütün seraları almış, binaları, okulların çatılarını götürmüş. Devletimiz büyük bir devlet. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız beni görevlendirdi." diye konuştu.

"Bakanlar Kurulumuz pazartesi toplanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu konuları en iyi şekilde arz edeceğiz. Biz büyük devletiz bu yaraları saracağız. Moralimizin iyi olması lazım. Arkadaşlarımız şok atlatmışlar, önemli bir şok, basit bir olay değil. Bir şey var, geliyor önüne geleni katıp, alıp her şeyi götürüyor. Çok şükür insalarımız o şoktan çıkmışlar inşallah. Maddi olarak da biz elimizden gelen desteği vereceğiz."

Fakıbaba, sebze fiyatları ile ilgili de "Tarımın en önemli merkezlerinden birisi Antalya. Ben üstten de baktım zararlar var ama bu zararları kompoze edebilecek tarım kapasitesi de var. Bu bağlamda rahat olun." dedi.Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Fakıbaba, "Yaklaşık bin dönüm bir sera alanında, 800 dönüm bahçe alanında hasar var. Bazı evlerde hasarlar var. Bunların hesabı yekun olarak çıkarılıyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.