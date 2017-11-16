Ege Denizi yönünden boğaza girişi yapan ’156’ borda numaralı ’Yamal’ adlı gemi, saat 13.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde can kurtaran yelekli personelin görev yaptığı geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
16.11.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya donanmasına ait 156 borda numaralı ‘Yamal’ adlı gemi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı.
Etiketler : Rusya donanması,Rus savaş gemisi,Çanakkale Boğazı,
520119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520119.aspx
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