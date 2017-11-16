Ege Denizi yönünden boğaza girişi yapan ’156’ borda numaralı ’Yamal’ adlı gemi, saat 13.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde can kurtaran yelekli personelin görev yaptığı geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.