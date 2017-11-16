Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senegal'de, Türki firmaları tarafından yapımı tamamlanan havalimanına ana muhalefet lideri ve eski Cumhurbaşkanı Abdulaye Wade'nin isminin verilmesi teklif edildi.

Ulusal basına göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, Wade'ye, başkent Dakar'da Türk firmalarının 8 ayda inşasını tamamladığı ve yıl sonu açılması beklenen yeni havalimanına isminin verilmesini önerdi.

Sall, 91 yaşındaki Wade'yi ikna etmek için eski Dışişleri Bakanı Madicke Niang'ı görevlendirdi.

Wade, Niang ile yaptığı görüşmede, teklife şu an için sıcak bakmadığını ileterek havalimanına daha önceden kararlaştırıldığı gibi Fransız Temsilciler Meclisinin ilk siyahi üyesi ve Dakar'ın eski Belediye Başkanı Blaise Diagne'nin isminin verilmesinin uygun olacağını söyledi.

Amaç muhalefet ile barış köprüsü kurmak

Cumhurbaşkanı Sall'ın, muhalefet ile arasında barış köprüsünün kurulmasına vesile olacağını düşündüğü için Wade'nin isminin havalimanına verilmesi konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

Senegal’i üçüncü cumhurbaşkanı olarak 2000-2012 yılları arasında yöneten Wade şu an Senegal Demokrat Partisi (SDP) genel başkanlığı görevini yürütüyor.