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Bakan Çelik ile Org. Akar Halifax gitti
16.11.2017 - 14:39 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar Kanada’nın Halifax kentinde 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Halifax Güvenlik Forumu’na” katılmak üzere Halifax a gitti.
Etiketler : hulusi akar,ömer çelik,halifax,
520125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520125.aspx
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