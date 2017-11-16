Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Okullaşma oranı ilk orta öğretim de yüzde 100 arttı.

Konforlu binalar yapmak yetmez.

Okullarımızın çevresinde bulunan TİM'lerle okullarımızın çevresinde tedbirler alıyoruz.

Kaynakta problem yok. Kaynak Türkiye. Bütçe'de rekor Milli Eğitimde.

Öğrencilerimiz evlerine yakın yerlere gidecek. En iyi okul eve en yakın okuldur. Bu prensiple hareket ettik. Hiç bir öğrencimiz üzülmesin, kaygılanmasın, bizim tek arzumuz onların mutlu olması.

Eğitim sadece güzel okul yapıp sınıfları süslemekle olmuyor. Teknoloji değişti. Değişime duyarlı olma, zamanında okuma mecburiyetimiz var.

Türkiye olarak geçen hafta UNESCO'daki oylamada 2017-2021 yılları için İcra Kurulu Üyesi olduk.