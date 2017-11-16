Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Emniyet Genel Müdürlüğü: FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet Teşkilatı mensubu Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edildi.