Emniyet Emniyet Genel Müdürlüğü: FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet Teşkilatı mensubu Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edildi.
Emniyet'ten açıklama geldi, 533'ü göreve iade edildi!
16.11.2017 - 14:58 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Emniyet Genel Müdürlüğü: FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet Teşkilatı mensubu Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edildi.
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520135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520135.aspx
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