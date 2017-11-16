Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik Beldesi kırsalındaki operasyonlar sürdürülürken bugün sınır bölgesinde arama-tarama çalışması yapıldı. Arazi aramaları sırasında bir grup PKK'lı terörist roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, bölgedeki hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kuzey Irak'ta hain saldırı, 2 şehidimiz var
16.11.2017 - 15:42 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Şemdinli Derecik Beldesi'nin karşısında bulunan sınırın diğer tarafında (Kuzey Irak) PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Etiketler : son dakika,kuzey ırak,şehit,son dakika,
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