Sabah saatlerinde 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 dosyası bulunan Başaran duruşmaya katılmazken avukatları hazır bulundu. 2014 yılında Batman’da iki yürüyüşe katıldığı iddiasıyla HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’a dava açıldığını belirten Ayşe Acar Başaran’ın avukatı Özgür Başaran, vekile yargılandığı iki ayrı dosyadan yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.