Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'da hesap açtırdığı ve bu hesaplara para yatırdığı tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonun İstanbul ayağında, örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya’ya katılım hesabı açtıran şüphelilerden M.S.E.’nin, baskında polisi karşısında görünce panikleyerek cüzdanında taşıdığı ‘çok gizli’ ibareli bilgi notunu ağzına atarak yutmaya çalıştığı belirlendi. Durumu fark eden polis, şüpheli M.S.E.’yi yere yatırarak ağzını açtı. Zanlının ağzından yutmak üzereyken iki parçadan oluşan bilgi notu çıkarıldı. Kurtarılan bu bilgi notunun, FETÖ’nün Orta Asya için “uydu devlet” olarak seçtiği Afganistan'daki 'FETÖ imamı'na yazılan Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkilere yönelik gizli bilgi içerdiği öğrenildi. Emniyete intikal eden deliller arasındaki 'çok gizli' ibareli notun içeriğine ilişkin daha detaylı bilgiye henüz ulaşılamadı.