Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hazro ilçesi kırsalında operasyon yürüten jandarma kuvvetler ile bir grup teröriste arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.