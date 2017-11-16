Edinilen bilgiye göre, Hazro ilçesi kırsalında operasyon yürüten jandarma kuvvetler ile bir grup teröriste arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Diyarbakır’da 2’si ölü 3 terörist etkisiz getirildi
16.11.2017 - 21:22 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Hazro ilçesi kırsalında jandarma kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi.
Etiketler : diyarbakır,hazro,pkk,
520219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520219.aspx
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