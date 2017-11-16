Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD, Irak’ta depremden etkilenen bölgelerde incelemelerine devam ediyor. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Irak’ta 7,3 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden Süleymaniye’ye bağlı Halepçe ilçesi yakınlarındaki Bamo kasabasına geldi. AFAD ekipleri tarafından kasabaya 78 çadır kuruldu ve çok sayıda çadır dağıtıldı.