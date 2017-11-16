11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcası Mahmut Gül, hayatını kaybetti. Mahmut Gül'ün cenazesi, yarın Cuma namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acı günü
16.11.2017 - 22:50 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcası Mahmut Gül, vefat etti. Mahmut Gül'ün cenazesi, yarın toprağa verilecek.
Etiketler : Abdullah Gül,Mahmut Gül,
520232 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520232.aspx
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