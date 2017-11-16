Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Haber kanalında katıldığı programda konuşan Avukat Mustafa Doğan İnal, Sarraf'ın kaldığı cezaevinde bir siyahi mahkum tarafından öldürülmek istendiğini söyledi.

İnal, Sarraf'ın Türk avukatını arayarak, bıçaklı saldırıdan diğer mahkumların yardımıyla kurtulduğunu söylediği ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ettiğini açıkladı.

İnal katıldığı programda ''Biz Sarraf'ın Türk avukatıyla konuştuk. O Sarraf'a ulaşıyor. Sarraf kendisine bir zencinin bıçakla saldırdığını, son anda kurtulduğunu ve başa bir yere nakil edildiğini söylüyor. Ve daha sonra bir süre haber alınamıyor. Belki ölüm korkusuyla ona bir şeyler yapmak istiyor olabilirler. 17- 25 Aralık'ta ne olduysa ABD'de aynı şekilde ilerliyor süreç.'' ifadelerini kullandı.