Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 3 muvazzaf hava astsubayı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'de FETÖ operasyonu
16.11.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf astsubaydan 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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