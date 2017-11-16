Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Sorgusunun ardından şahıs, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.