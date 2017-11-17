Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Pahor ile telefonda görüştü. Erdoğan, Pahor'u yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Slovenya'da 12 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Pahor, oyların çoğunluğunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.
Erdoğan'dan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'a tebrik
17.11.2017 - 02:23 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 02:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Etiketler : erdoğan,pahor,
520268 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520268.aspx
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