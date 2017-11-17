Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Barbaros Mahallesinde devam eden kazı, arama ve tarama faaliyeti sırasında, PKK/KCK terör örgütü tarafından meskun mahalle operasyonları esnasında toprağa gömülmüş, Silopi Belediyesi poşetlerine sarılı, 7 kalaşnikof, 1 kanas ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.