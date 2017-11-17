Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Barbaros Mahallesinde devam eden kazı, arama ve tarama faaliyeti sırasında, PKK/KCK terör örgütü tarafından meskun mahalle operasyonları esnasında toprağa gömülmüş, Silopi Belediyesi poşetlerine sarılı, 7 kalaşnikof, 1 kanas ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.
Silopi'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
17.11.2017 - 03:21 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : silopi,pkk,
520273 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520273.aspx
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