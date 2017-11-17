Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, merhuma Allah'tan rahmet diledi. Vefattan müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.