Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, merhuma Allah'tan rahmet diledi. Vefattan müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e taziye telefonu
17.11.2017 - 04:14 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle taziye dileğinde bulundu.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,taziye,abdullah gül,
520278 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520278.aspx
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