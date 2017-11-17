Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin, avukatlarının Sarraf’a ulaşamadığı bilgilerinin gazetelere yansıdığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bunun üzerine 6 gün sonra değil, daha ikinci günde biz yazılı bir notayla sorduk; “Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var, bunun durumu nedir.” Aradan 3-4 gün geçti. ABD’den herhangi bir ses çıkmadı. Dün (önceki gün) itibarıyla arkadaşlarımız tekrar bir notayla, “Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı” diye sordu. Dün (önceki gün) hem Adalet Bakanlığından hem de ABD Dışişleri Bakanlığından Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. “Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok” diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur.” Bu arada Sarraf dünkü ara duruşmaya katılmadı.