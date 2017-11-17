Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı illerde bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Yakalanarak Tokat'a getirilen zanlıların Emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
FETÖ'nün 'hâkim ve savcı çalışma evleri'ne operasyon
17.11.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Tokat,FETÖ,hâkim ve savcı çalışma evleri,ihraç,
520369 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520369.aspx
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