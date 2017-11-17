Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği, dün MİT ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında müşterek olarak yapılan operasyondaki sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak gele geçirildiğini açıkladı.

Munzur Dağları eteklerinde devam eden operasyonla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Teröristlerin yerinin tespit edilmesinin ardından Jandarma Özel Harekat Timlerinin, "Teslim ol" çağrısı yaptığı, teröristlerin ateşle karşılık verdiği öğrenildi. Bunun üzerine havadan helikopterlerle, mağaranın girişi ateş altına alınarak, teröristler etkisiz hale getirildi.Öldürülen teröristler arasında bölgenin sözde üst düzey sorumlularının da olduğunun değerlendirildiği kimlik tespitinin sürdüğü aktarıldı.

SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLU ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında dün ölü ele geçirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü Maoist Kominist Partisi'nin (MKP) sözde bölge sorumlusu olan "Cenk" kod adlı Eren Tali olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetinde ise 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G1 dürbünlü tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, 1 adet dürbün, 4 adet şemsiye, 11 adet 9 mm mühimmat, 72 adet kaleşnikof mühimmatı,70 adet G1 mühimmatı,17 adet kanas mühimmatı,1 adet tabanca şarjörü, 3 adet kaleşnikof şarjörü,2 adet G1 şarjörü, 4 adet doçka mühimmatı,30 metre elektrik kablosu,3 adet kanas şarjörü,1 adet el telsizi,2 adet silah üstü dürbün,7 adet sırt çantası, 1 adet güneş paneli,35 takım leşger kıyafeti,8 çift mekap ayakkabı, 1 top branda,1 adet flash disk, 1 adet el feneri,2 adet GPS cihazı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.