Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatında yaşanan skandalın ardından 40 Türk askerinin geri çekildiğini ifade etmişti. Erdoğan'ın NATO'ya sert sözlerle yüklenmesinden sonra, NATO açıklama yapmak zorunda kaldı.

SUBAY ORDUDAN ATILDI



NATO'dan yapılan açıklamada, "Düşman tablosunda Erdoğan'ın fotoğrafını kullananan subay ordudan atıldı. Atatürk fotoğrafını görevli teknisyen seçti." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz" demişti.