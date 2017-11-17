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Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor / CANLI
Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor / CANLI
17.11.2017 - 15:03 |
Son Güncelleme:
17.11.2017 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Cizre'de vatandaşlara hitap ediyor
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Başbakan Binali Yıldırım,Cizre,
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A+
520454
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520454.aspx
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