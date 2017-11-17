Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıncı Hava Üssü davası sanıklarından eski kursiyer Teğmen İsmail Küçükberber'in, 10 Kasım'daki duruşmada, üste yakalanan sivil imam Harun Biniş'e, "Size ne diyebilirim ki, bu yükü yüklendiniz, inşallah cennet ayaklarınızın altında olduğu gibi başınız üstte olacaktır. Hiç üzülmeyin, endişe etmeyin, inşallah Rabbim sizleri öyle yakın bir zamanda sevdiklerinize kavuşturacak ki hepimiz hayret edeceğiz" yazılı not iletirken yakalandı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edildi.Sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldığı duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce verilen ara karalar gereği dosyaya gönderilen bilgi ve belgeleri okudu.Başkan Giray, Sincan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığının tutanağı ile ele geçirilen "kişiye özel" ibaresi bulunan evrakın dosyaya girdiğini açıkladı.

Tutanağa göre, 10 Kasım 2017'deki duruşmada, sanıkların yoklaması yapılırken sanıklardan eski kursiyer Teğmen İsmail Küçükberber'in, yoklama kağıdının arkasına sakladığı bir kağıdı, darbe girişimi gecesi üste bulunduğu belirlenen sivil imam Harun Biniş'e verdiği salondaki jandarma görevlileri tarafından fark edildi.

Jandarma görevlilerince ele geçirilen nota ilişkin tutanak tutuldu ve dosyaya eklendi.

Küçükberber'in sivil imam Biniş'e ilettiği not şöyle:

"Moralleriniz çok yüksek, önemli birinin huzurundasınız. Kıymetli kardeşlerim, değerli kızlarım... Size ne diyebilirim ki, sizi nasıl anlatabilirim ki . Pek çoklarının isminden bile ürktüğü bir yükü yüklendiniz. İnşallah cennet ayaklarınızın altında olduğu gibi başınız üstte olacaktır. Hiç üzülmeyin, endişe etmeyin, inşallah Rabbim sizleri öyle yakın bir zamanda sevdiklerinize kavuşturacak ki hepimiz hayret edeceğiz."