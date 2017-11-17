Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özür mektubu ve ilgili personelin görevden alınmasından sonrasında yeni bir gelişme de NATO Genel Sekreterliği kanadında yaşandı. Genel Sekreter Stoltenberg de skandal pankart için Türkiye'den özür diledi.NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşman liderler arasında göstererek skandala yol açan ve sorumlu personelin görevden alınmasının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bizzat Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı'ndan özür diledi.

"TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Yaşananlardan dolayı Türkiye'den ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diliyorum" dediği belirtildi.

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